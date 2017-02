POL-SI: Einbrüche im Raum Freudenberg - Polizei bittet um Hinweise

Freudenberg (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Freudenberger Nordstraße ein, indem sie eine Terrassentür gewaltsam aufhebelten. Im Haus wurden anschließend sämtliche Räume durchsucht. Was dabei entwendet wurde, steht aktuell noch nicht fest.

Und am Montagabend bzw. in der Nacht zu Dienstag versuchten Unbekannte vergeblich, gewaltsam in ein Speditionsgebäude in Freudenberg-Lindenberg in der "Alte Eisenstraße" einzudringen.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt in beiden Fällen das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

