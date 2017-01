POL-SI: "Ich hab doch nichts gemacht": Ladendieb springt in Fluss

Siegen (ots) - Ein noch unbekannter Ladendieb entwendete am Montag bei einem in Siegen in der "Papierfabrik" ansässigen Großhandelsgeschäft drei Stangen Zigaretten im Wert von rund 180 Euro. Dabei wurde er allerdings ertappt und ergriff dann - verfolgt von Angestellten - die Flucht. Und diese führte den komplett in schwarz gekleideten, 1.80 - 1.85 Meter großen Flüchtigen dann ungeachtet der winterlichen Luft- wie Wassertemperaturen mitten durch die Sieg in Richtung Effertsufer. Dabei beteuerte der ertappte Langfinger sogar noch seine vermeintliche Unschuld, indem er lauthals in aktzentfreiem Deutsch rief "Ich hab doch nichts gemacht".

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Flüchtigen unter 0271-7099-0. Ob die entwendeten Zigaretten nach der nassen Odyssee noch brauch- bzw. rauchbar waren, ist der Polizei (noch) nicht bekannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell