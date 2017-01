POL-SI: Nächtlicher Einbruch in Juweliergeschäft

Freudenberg (ots) - In der Nacht zu Montag - gegen 02.10 Uhr - schlugen Einbrecher in Freudenberg die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes in der Oranienstraße ein. Durch die so geschaffene Öffnung entwendeten die Täter aus der Auslage mehrere Armbanduhren der Marke Bruno Söhnle.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Oranienstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Siegener Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer 0271-7099-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell