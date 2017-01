POL-SI: Einbruch in Postfiliale

Siegen (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen drangen Unbekannte in die in einem Container an der Birlenbacher Straße / Am Kirschenbäumchen befindliche Postfiliale in Siegen-Birlenbach ein. Was genau dabei entwendet wurde, steht aktuell noch nicht fest.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Postfiliale aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Siegener Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer 0271-7099-0 zu melden.

