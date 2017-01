POL-SI: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

57234 Wilnsdorf (ots) - Am Samstagmorgen gegen 07:25 Uhr befuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Wilnsdorf die Landesstraße 722 in Richtung Neunkirchen - Salchendorf. Im Bereich des P + R Parkplatzes an der Autobahnanschlussstelle kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem BMW. Das Auto kam anschließend stark beschädigt auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Fahrzeugführer erlitt hierbei leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der junge Mann deutlich alkoholisiert war. Die Schadensbilanz beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Den Fahrzeugführer erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell