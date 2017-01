POL-SI: Einbruch in Wohnhaus

57234 Wilnsdorf (ots) - Unbekannte drangen am Freitag, den 27.01.2017 zwischen 17 Uhr und 21 Uhr in ein Wohnhaus in der "Kreuzstraße" im Wilnsdorfer Ortsteil Rudersdorf ein. Der oder die Einbrecher durchsuchten die gesamten Wohnräume nach Wertsachen und entwendeten neben Bargeld auch ein Notebook, eine Uhr und Zubehör einer Spielekonsole. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Kreispolizeibehörde Siegen - Wittgenstein telefonisch unter 0271 / 7099 - 0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell