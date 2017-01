POL-SI: Unfall

Bad Berleburg (ots) - Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr kollidierte in Bad Berleburg-Schwarzenau in einem Kurvenbereich der Straße "Zum Billing" ein VW Transporter mit einem entgegenkommenden Kia Sorento. Beide Fahrzeugführer hatten noch vergeblich versucht, ihre Fahrzeuge rechtzeitig zum Stillstand zu bringen, was jedoch nicht mehr gelang. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen mittlerer Sachschaden, die Transporterfahrerin wurde zudem leicht verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell