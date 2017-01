POL-SI: Korrektur: Frau schwer verletzt: Polizei ermittelt gegen 39-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung

Bad Berleburg (ots) - Das Bad Berleburger Kriminalkommissariat ermittelt aktuell gegen einen 39-jährigen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Berleburger ist dringend verdächtig, am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus im Rahmen eines Streitgeschehens eine 54-jährige Frau massiv attackiert und dabei auch schwer verletzt zu haben. Außerdem entwendete der 39-Jährige aus der Wohnung der Frau einen Flachbildfernseher. Die Verletzte musste anschließend einem Krankenhaus zugeführt werden. Der unter Alkoholeinfluss stehende 39-Jährige wurde im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen von einer Streifenwagenbesatzung der Wache Bad Berleburg noch in Tatortnähe angetroffen und im weiteren Verlauf der Wache zugeführt, wo er vorläufig festgenommen wurde.

