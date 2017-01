POL-SI: Einbruch

Kreuztal (ots) - Unbekannte verschafften sich am Mittwochabend zwischen 18 und 22 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Kreuztal-Bockenbach in der Straße "Attenbach". Die Einbrecher betraten sämtliche Räume und durchwühlten alle Schränke. Entwendet wurden Bargeld, Schmuck sowie eine Spiegelreflexkamera. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell