POL-SI: Querulant attackiert Rettungssanitäter

Siegen (ots) - Das Siegener Kriminalkommissariat 4 ermittelt aktuell gegen 40-jährigen Mann aus Siegen wegen Widerstandes gegen Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung. Der 40-Jährige hatte am späten Mittwochabend im Rahmen eines Feuerwehreinsatzes die eingesetzten Rettungssanitäter angegriffen, die ihm eigentlich in seiner hilflosen Lage lediglich zu Hilfe kommen wollten. Als die Sanitäter den 40-Jährigen mittels Trage in den Rettungswagen verbringen wollten, wurden sie von ihm beleidigt, ein 34-jähriger Sanitäter erhielt von dem unter erheblichem Alkoholeinfluss stehenden Querulanten sogar einen Schlag mit der Faust ins Gesicht.

