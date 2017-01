POL-SI: Vandalismus - Jugendliche demolieren Bushaltestellenhäuschen

Siegen (ots) - Zwei noch unbekannte Jugendliche schlugen am Mittwochmorgen die Glasscheiben zweier Haltestellenhäuschen in der Siegener Rosterstraße mutwillig mit einem Nothammer ein und richteten dabei einen Sachschaden von rund 2000 Euro an. Aufmerksame Zeugen konnten das Duo allerdings beobachten und der Polizei bereits eine erste Beschreibung der Tatverdächtigen liefern. Das Siegener Kriminalkommissariat bittet um weitere Hinweise unter 0271-7099-0.

