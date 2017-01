POL-SI: Einbruch - Polizei bittet um Hinweise

Freudenberg (ots) - Am Samstagabend um 23.30 Uhr versuchten Unbekannte in Freudenberg-Büschergrund in der Fließenhardtstraße in ein dortiges freistehendes Einfamilienhaus einzudringen. Hausbewohner bemerkten den Einbruchsversuch, schalteten die Musik laut und die Außenbeleuchtung des Hauses an und vertrieben so die Einbrecher.

Zeugen, denen am späten Samstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Siegener Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer 0271-7099-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell