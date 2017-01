POL-SI: Brand / Feuer

Siegen (ots) - Am Samstagmittag kam es in Siegen bei einem Mehrfamilienhaus in der Eiserfelder Straße zu einem Zimmerbrand. Als die diesbezüglich alarmierte Polizei vor Ort eintraf, waren Feuerwehrkräfte bereits vor Ort im Einsatz. Der Brand konnte so schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Personen kamen bei dem Geschehen nicht zu Schaden. Der durch das Feuer verursachte Sachschaden wird von der Polizei auf rund 50 000 Euro geschätzt. Hinsichtlich der Brandursache haben sich nach den Untersuchungen der Brandspezialisten des Siegener Kriminalkommissariats 1 keine Anhaltspunkte für einen technischen Defekt oder für Fremdeinwirkung ergeben. Das Feuer dürfte durch fahrlässigen Umgang mit vermutlich Rauch- bzw. Tabakwaren entstanden sein. Wiederum übrigens bemerkenswert: Ein Hausbewohner war durch einen installierten Rauchmelder auf das Feuer in der betreffenden Wohnung aufmerksamen geworden und hatte daraufhin die Feuerwehr alarmiert und gemeinsam mit den anderen Bewohnern das Gebäude verlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell