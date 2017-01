POL-SI: Einbruch in Friseursalon - Polizei bittet um Hinweise

Burbach (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen Unbekannte in einen Friseursalon in Burbach-Holzhausen in der Hickengrundstraße ein, richten dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an und entwendeten Kleingeld aus einem Sparschwein. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

