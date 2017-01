POL-SI: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Wilnsdorf (ots) - Ein führerscheinloser 35-jähriger Daimlerfahrer kam am Sonntagmorgen in Wilnsdorf auf der L 907 in Höhe des Industriegebietes von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Nachdem ein bei dem 35-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest positiv verlaufen war, musste der Mann zwecks Blutprobenentnahme und Anzeigenerstattung mit zur Polizeiwache nach Wilnsdorf. Die Weiterfahrt wurde dem 35-Jährigen untersagt.

