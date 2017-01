POL-SI: Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Netphen (ots) - In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag wurde ein in Netphen in der Wiedichstraße geparkter schwarzer Seat Ibiza von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Das Kreuztaler Verkehrskommissariat konnte bereits ermitteln, dass es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um einen weißen Pkw handeln muss, dessen rechter Außenspiegel aktuell (vermutlich noch?) beschädigt sein dürfte. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter 02732-909-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell