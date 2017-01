POL-SI: Unfall

Kreuztal (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es um kurz vor 15 Uhr in Kreuztal-Ferndorf in der Feldstraße zu einem Zusammenprall zweier PKW. Auf Höhe der Eberthahnstraße hatte eine 58-jährige Renault-Fahrerin einen vorfahrtberechtigten 19-jährigen Opel-Fahrer übersehen und war dann mit dessen Fahrzeug kollidiert. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto der Frau noch gegen einen Zaun geschleudert, der dabei ebenfalls beschädigt wurde. Gesamtschadensbilanz: rund 8000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell