POL-SI: 27-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

Netphen (ots) - Eine 27-jährige Twingo-Fahrerin befuhr am Mittwochmorgen die L 729 (Umgehungstraße Netphen) aus Richtung Kronprinzenstraße kommend in Fahrtrichtung Netphen-Deuz. Als ein vor ihr fahrender Mercedes Sprinter verkehrsbedingt hinter weiteren Fahrzeugen an der Einmündung L 729 / Amtsstraße anhalten musste, bemerkte die 27-Jährige dies zu spät und fuhr ungebremst auf den dann bereits stehenden Sprinter auf. Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt, außerdem entstand ein Sachschaden von rund 7500 Euro.

