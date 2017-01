POL-SI: Unfallflucht - Radfahrer gesucht

Siegen (ots) - Am Donnerstagabend (12.01.2017) um 18:10 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht in der Straße "Auf der Schemscheid". Es kam zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem schwarzen BMW. Am BMW entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Der Radfahrer entfernte sich anschließend in Richtung Friedrich- Friesen- Straße und kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, 170 Zentimeter groß, 20 Jahre alt, breit gebaut, bekleidet mit einer Jeanshose, einer braunen Cordjacke und einer weißen Mütze. Das Fahrrad des Flüchtigen war auffällig in schwarz und pink lackiert. Das Siegener Verkehrskommissariat ermittelt und bittet um Hinweise unter 0271-7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell