POL-SI: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Siegen-Wittgenstein

Kreuztal (ots) - In Kreuztal-Littfeld auf der Hagner Straße wurde am Montag bei einer polizeilichen Geschwindigkeitskontrolle ein Fahrzeugführer mit 91 km/h gemessen. Erlaubt ist an dieser Stelle (i.g.O.) eine Geschwindigkeit von 50 km/h. Den Fahrzeugführer erwarten nun ein saftiges Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein mehrwöchiges Fahrverbot.

Da zu schnelles Fahren nach wie vor die Todesursache Nummer 1 auf unseren Straßen ist, rät die Polizei zu entsprechend vorsichtiger und vorausschauender Fahrweise und gibt zu bedenken, dass bereits 15 km/h mehr oder weniger über Tod oder Leben entscheiden können. Bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 65 km/h sterben 8 von 10 angefahrenen Fußgängern. Bei 50 km/h überleben 8 von 10.

