POL-SI: PKW-Aufbrüche / Schwarzer Seat Leon entwendet

Siegen (ots) - Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte - offenbar auf der Suche nach Wertsachen - mehrere in der Siegener Innenstadt geparkte PKW auf. In der Friedrichstraße wurde bei einem dort stehenden schwarzen Golf VI eine Seitenscheibe eingeschlagen, ebenso bei einem im Brüderweg geparkten roten Toyota Aygo. In Kaan-Marienborn in der Lothar-Irle-Straße wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein weißer Seat Leon aufgebrochen. Dabei fiel den Unbekannten auch ein Fahrzeugschlüssel eines in der Nähe geparkten schwarzen Seat Leon in die Hände, den die Unbekannten dann entwendeten. Sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt in allen Fällen das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

