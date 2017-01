POL-SI: PKW auf winterglatter Fahrbahn in die Leitplanke, Beifahrerin leicht verletzt

57076 Siegen, HTS (ots) - Eine 20-jährige PKW-Fahrerin befährt am Samstag, 14.01.2017 gegen 20:40 Uhr, die HTS und kommt zwischen den Anschlussstellen Sieghütte und Freudenberger Straße auf schneeglatter Fahrbahn von der Straße ab und prallt in die Leitplanke. Eine 22-jährige Beifahrerin wird dabei leicht verletzt. Am Fahrzeug, das durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden musste, entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 3.500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell