POL-SI: Pkw im Graben

Wilnsdorf (ots) - Am frühen Samstagmorgen bekam die Polizei Kenntnis über einen Pkw, welcher zwischen Wilnsdorf und Rinsdorf im Graben liegen sollte. Vor Ort stellten die Beamten dann fest, dass an dem verunfallten Fahrzeug beide Kennzeichen abmontiert wurden. Über die am Fahrzeug angebrachte Umweltplakette war der Fahrzeughalter jedoch schnell ermittelt. Der 22-Jährige wurde daraufhin zu Hause aufgesucht. Hier wurde festgestellt, dass er erheblich unter Alkoholeinwirkung stand und auch in diesem Zustand den Verkehrsunfall verursacht hatte. Zuvor hatte er die L907, von Wilnsdorf in Richtung Rinsdorf befahren und war aufgrund der schneeglatten Fahrbahn in Verbindung mit seiner Alkoholisierung in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der dadurch entstandene Sachschaden ist sehr gering und liegt bei ca. 250 Euro. Der 22-Jährige wurde zur Polizeiwache Wilnsdorf verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

