POL-SI: Lastwagen nach Unfall gesucht

Burbach (ots) - Am Freitag (13.01.2016) um 12:55 Uhr verletzte eine herabstürzende Eisplatte einen Autofahrer auf der Gambach. Ein 66-Jähriger war mit seinem Golf in Richtung Burbach unterwegs. Für ihn völlig unerwartet krachte eine Eisplatte vom Dach eines entgegenkommenden Lastwagens in seine Scheibe. Dabei zog sich der 66-Jährige zum Glück nur leichte Verletzungen zu. Es entstand Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der kleine Lastwagen, ein sogenannter 7,5 Tonner, setzte seine Fahrt fort. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen unter 0271-7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell