POL-SI: Verkehrs- und Unfalllage in Siegen-Wittgenstein

Siegen-Wittgenstein (ots) - Seit Freitagmorgen 05.00 Uhr haben sich bis jetzt (09.10 Uhr) kreisweit zehn witterungsbedingte Verkehrsunfälle ereignet.

Dabei wurden insgesamt drei Personen verletzt. Der Gesamtsachschaden bei den zehn Unfällen beläuft sich auf rund 65 000 Euro.

Wie üblich kam es an den bekannten Straßensteigungsstücken im gesamten Kreisgebiet zu Behinderungen durch liegen gebliebene Fahrzeuge, vornehmlich LKW.

Um kurz nach sieben Uhr geriet am Freitagmorgen auf der Kölner Straße in Neunkirchen ein 20-jähriger PKW-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Fahrzeug eines 54-Jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Außerdem entstand allein bei diesem Unfall ein Sachschaden von rund 30 000 Euro.

Bereits am gestrigen Donnerstagabend war es auf der Kölner Straße in Neunkirchen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 53-jährige Autofahrerin hatte gegen 17.35 Uhr beim beabsichtigten Abbiegen in die Bahnhofstraße einen ihr entgegenkommenden 20-jährigen Kradfahrer übersehen und war dann mit diesem kollidiert. Dabei wurde der junge Mann schwer verletzt.

Hinsichtlich der aktuellen Witterungslage empfiehlt die Polizei:

So fahren Sie stressfrei und sicher:

Lassen Sie sich nicht überraschen!

Informieren Sie sich am Vorabend über die Witterungsbedingungen am nächsten Morgen. Planen Sie entsprechend längere Fahrzeiten ein, so ersparen Sie sich einen stressigen "Kaltstart!"

Sorgen Sie für freie Sicht!

Beschlagene oder zugefrorene Scheiben erhöhen das Unfallrisiko. Wer nur ein Guckloch frei kratzt, gefährdet sich und andere. Außerdem droht ein Verwarngeld.

Befreien Sie Ihr Auto von Schnee und Eis!

Fegen Sie vor Fahrtantritt Schnee vom Autodach und der Motorhaube, sonst wird er während der Fahrt auf die Front- und Heckscheibe geweht und sorgt für Sichtbehinderungen. Besonders gefährlich für nachfolgende Fahrzeugführer sind Schnee- und Eisplatten, die sich während der Fahrt vom Dach und /oder Kofferraum lösen.

Fahren Sie langsam und vorausschauend!

Passen Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit den Witterungs- und Straßenbedingungen an. Besondere Vorsicht ist bei Temperaturen um den Gefrierpunkt geboten, da sich nasse Fahrbahnen innerhalb weniger Minuten in regelrechte "Rutschbahnen" verwandeln können. Deshalb sollten Sie plötzliche Bremsmanöver vermeiden, lassen Sie Ihr Fahrzeug vorsichtig ausrollen.

