POL-SI: Festnahme - Drogen sichergestellt

Kreuztal (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (11.01.2017) konnte eine Streife der Kreuztaler Wache einen 32-Jährigen mit einer größeren Menge Drogen festnehmen. Die Polizeibeamten wollten im Eggersten Ring zwei verdächtige Personen kontrollieren. Einer der beiden versuchte sich dieser Kontrolle aus gutem Grund zu entziehen und lief zunächst weg. Nach einem kurzen Sprint konnten die Beamten den 32-Jährigen festnehmen. In seinem Rucksack fanden die Polizisten Drogen in einer nicht geringen Menge. Zusätzlich führte der 32-Jährige eine Schreckschusswaffe mit sich, die ebenfalls sichergestellt wurde. Das Siegener Kriminalkommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 32-Jährige wird am heutigen Tag (12.01.2017) dem Haftrichter vorgeführt

