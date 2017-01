POL-SI: Einbruch - Polizei bittet um Hinweise

Siegen (ots) - Am Montag in der Zeit zwischen 10 und 22 Uhr drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Weidenauer Grobestraße ein, indem sie ein rückseitiges Fenster der betroffenen Erdgeschosswohnung einschlugen. Die Einbrecher durchwühlten die gesamte Wohnung und entwendeten diverse Schmuckgegenstände. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell