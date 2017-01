POL-SI: Küchenbrand

Siegen (ots) - Am Samstagabend - gegen 20.45 Uhr - kam es in einer Wohnung in einem Siegener Mehrfamilienhaus am "Marburger Tor" zu einem Küchenbrand. Zwei Personen wurden vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro.

