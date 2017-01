POL-SI: Wohnungs- und Dachstuhlbrand in Siegen-Weidenau

Siegen (ots) - Am späten Sonntagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus in Siegen-Weidenau zu einem Brandgeschehen.

Das in der Straße "Auf der Meinhardt" befindliche Objekt verfügt über 24 Wohneinheiten und wird vornehmlich von Studenten bewohnt. Brandursächlich könnte nach ersten Erkenntnissen der Polizei möglicherweise ein technischer Defekt gewesen sein. Der durch den Brand verursachte Gebäudeschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Personen / Bewohner wurden nicht verletzt. Im Rahmen von vorsorglichen Evakuierungsmaßnahmen wurden in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses als Zufallsfund mehrere Marihuana-Pflanzen entdeckt und von der Polizei sichergestellt. Gegen den "Gärtner" wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

