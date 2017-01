POL-SI: Polizei lobt: Aufmerksam, sehr aufmerksam ...

Freudenberg (ots) - Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein lobt das umsichtige Verhalten einer aufmerksamen 49-jährigen Frau aus Freudenberg, die am gestrigen Donnerstag den "richtigen Riecher" hatte.

Der Frau war gegen 13.40 Uhr in Freudenberg-Hohenhain in der Straße "Zum Bohnengarten" ein verdächtiger weißer Klein-LKW aus Mönchengladbach aufgefallen, der dort in Richtung Wald fuhr. Dabei wurden allerdings aus dem Lkw heraus Fotos der anliegenden Häuser gemacht. Als die aufmerksame 49-Jährige dies bemerkte, griff sie zu ihrem Smartphone, um ihrerseits ein Foto von dem verdächtigen Fahrzeug samt Insassen zu fertigen. Dies wiederum gefiel den LKW-Insassen nun überhaupt nicht und sie fuhren die Freudenbergerin sofort verbal aggressiv an, bevor sie sich dann aus dem Staub machten.

Die über das Vorkommnis alarmierte Polizei konnte das verdächtige Fahrzeug jedoch noch im Verlauf des Nachmittags in der Freudenberger Bahnhofstraße anhalten und kontrollieren. Dabei stellte sich dann heraus, dass die 49-Jährige den absolut richtigen Riecher gehabt hatte: Der Halter des Fahrzeugs, ein aus Osteuropa stammender Mann, war nämlich gleich bei zwei Staatsanwaltschaften kein Unbekannter mehr auf dem Eigentumssektor. Und das in dem Klein-LKW sitzende Pärchen (ebenfalls Osteuropäer) dürfte nach Einschätzung der Siegener Einbruchsspezialisten der Kripo sicherlich auch nichts Gutes im Schilde geführt haben...

Aus Sicht der Kreispolizeibehörde verdeutlicht das löbliche Verhalten der 49-Jährigen exemplarisch, dass jeder Bürger einen aktiven Beitrag zur Verhinderung von Einbrüchen leisten kann. Dabei gilt immer: Aufmerksam sein! Eine Kultur des Hinsehens und Handelns macht es den Dieben und Einbrechern schwer. Wer seine Umgebung und Nachbarschaft im Auge behält, verdächtige Personen oder Geschehnisse wahrnimmt, sollte dies sofort der Polizei über 110 mitteilen. Dieses Verhalten hilft sehr effektiv, den Tätern noch vor der Tat das Spiel zu verderben.

