POL-SI: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Bad Berleburg (ots) - Am Mittwoch (04.01.2016) um 13.40 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße. Dort krachten zwei Autos, die zeitgleich rückwärts aus ihren Parklücken herausfuhren, gegeneinander. Nach diesem Zusammenstoß entfernte sich ein blauer Mercedes vom Parkplatz in Richtung Bahnhof, ohne sich um den entstandenen Unfallschaden zu kümmern. Zurück blieb ein grauer Mercedes Geländewagen mit einem Schaden von rund 1000 Euro. Das Bad Berleburger Verkehrskommissariat ermittelt und bittet um Hinweise zu dem flüchtigen blauen Auto unter 02751-9090.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell