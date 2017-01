POL-SI: Einbruch - Polizei bittet um Hinweise

Burbach-Wahlbach (ots) - In der Zeit von Montagmorgen (02.01.2017) bis Mittwochabend (04.01.2017) drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße "Schallroth" ein. Die Einbrecher warfen ein Fenster ein und kletterten in das Haus. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Allein der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Siegener Kriminalkommissariat 5 ermittelt und bittet um Hinweise unter 0271-7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell