POL-SI: Unfälle im Kreisgebiet

Siegen-Wittgenstein (ots) - Seit Mittwochnachmittag (04.01.2017) bis Donnerstagmorgen (05.01.2017)um 07.00 Uhr ereigneten sich witterungsbedingt 15 Unfälle im Kreisgebiet. In insgesamt elf Fällen musste die Polizei sich um Unfälle mit Sachschaden kümmern. Bei vier Unfällen waren auch Verletzte zu beklagen:

Elsoff:

Am Mittwochnachmittag (04.01.2017)ereignete sich ein Alleinunfall auf der Vogteistraße. Eine 73-Jährige war mit ihrem Punto in Richtung Hatzfeld unterwegs. Auf der schneebedeckten Straße kam sie nach rechts von der Straße ab und krachte zunächst gegen einen Baum. Anschließend dreht sich ihr Auto und blieb an einem Telefonmast hängen. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte 73-Jährige in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 1300 Euro.

Bad Berleburg

Am Mittwochabend (04.01.2017) krachte ein Toyota auf der Landstraße 553 in eine Betonmauer. Der 25-jährige Fahrer war in Richtung Raumland unterwegs. Auf der verschneiten Straße verlor er die Kontrolle über sein Auto und krachte frontal in eine Mauer. Dabei zog sich seine 28-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf rund 8500 Euro.

Siegen, Kaan-Marienborn

Am Mittwochabend (04.01.2017) verletzte sich der Fahrer eines Pizza-Taxis auf der Hauptstraße. Der 22-Jährige war in Richtung Innenstadt unterwegs. In einer Kurve verlor er auf der mit Schneematsch bedeckten Straße die Kontrolle über sein Auto und kam nach links von der Straße ab. Dort krachte sein Fiat dann zunächst gegen eine Treppe und anschließend gegen eine Laterne. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten 22-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei 5300 Euro.

Siegen

Am Donnerstagmorgen (05.01.2017) landete ein Corsa in der Leitplanke auf der HTS. Der 54-jährige Fahrer war von Weidenau kommend in Richtung Kreuztal unterwegs. Auf der winterglatten Straße geriet er ins Schleudern. Anschließend kracht er zunächst rechts in die Leitplanke und danach in die Mittelleitplanke. Rettungskräfte verbrachten den leicht verletzten 54-Jährigen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell