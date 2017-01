POL-SI: Kirchenfenster mutwillig beschädigt

Siegen (ots) - Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende mutwillig mehrere Fenster des Kirchengebäudes der Martini-Kirche in der Siegener Grabenstraße und richteten dabei einen Sachschaden von rund 1 000 Euro an. Sachdienliche Hinweise zu den noch unbekannten Übeltätern bzw. Steinewerfern nimmt die Polizei in Siegen unter 0271-7099-0 entgegen.

