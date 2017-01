POL-SI: Einbruch in Gaststätte

Einbruch in Gaststätte Bild-Infos Download

Siegen-Eiserfeld (ots) - Am Freitagmorgen (30.12.2016) in der Zeit zwischen 03.30 Uhr und 09.30 Uhr drangen Unbekannte in ein Gaststätte am Feenweg ein. Die Einbrecher kletterten durch ein Fenster in den Gaststättenraum und brachen dort einen Spielautomaten auf. Insgesamt richteten die Einbrecher dabei einen Schaden von rund 1000 Euro an. Das Siegener Kriminalkommissariat 5 ermittelt und bittet um Hinweise unter 0271-7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell