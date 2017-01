POL-SI: Einbruch - Polizei bittet um Hinweise

Einbruch in Einfamilienhaus Bild-Infos Download

Siegen (ots) - In der Zeit von Samstagabend (31.12.2016) bis zum frühen Sonntagmorgen (01.01.2017) drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße "Auf der Hohenfuhr" ein. Die Einbrecher schlugen eine Scheibe ein. Aus dem Haus entwendeten sie einen Monitor und ein Telefon. Es entstand Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Siegener Kriminalkommissariat 5 ermittelt und bitte um Hinweise unter 0271-7099-0.

