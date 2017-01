POL-SI: Automaten mit Böllern gesprengt - Polizei bittet um Hinweise

Siegen (ots) - Am vergangenen Wochenende zerstörten Unbekannte mittels Böllern mehrere Automaten im Siegener Stadtgebiet. So in Weidenau in der Albrecht-Dürer-Straße, wo bei den Sprengungen ein Sachschaden von mehreren tausend Euro an Parkautomaten entstand. Am Samstagabend um 19.30 Uhr wurde von Zeugen dabei dort auch ein Tatverdächtiger mit einer roten Jacke beobachtet.

Im Obergraben kam es zu einer vergleichbaren Tat an einem Automaten der Aids-Stiftung mit rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise zu Tatverdächtigen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell