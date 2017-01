POL-SI: Containerbrand

Siegen (ots) - Unbekannte verursachten am Sonntagmorgen gegen neun Uhr in der Siegener Oberlinstraße vermutlich durch Zünden und Hineinwerfen eines Feuerwerkskörpers einen Brand in einem dortigen Altpapiercontainer, wobei ein Schaden von rund 2 500 Euro entstand. Hinweise zu möglichen Verdächtigen nimmt die Polizei unter 0271-7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell