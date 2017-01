POL-SI: Einbruch in Spielhalle - Polizei bittet um Hinweise

Einbruch in Spielhalle Bild-Infos Download

Wilnsdorf (ots) - Am Samstagabend (31.12.2016) um 21:50 Uhr brachen Unbekannte in eine Spielhalle am Elkersberg ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und kletterten in das Gebäude. Dort brachen sie mehrere Geldspielautomaten auf und lösten dabei die Verneblungsanlage aus. Trotz Fahndung mit mehreren alarmierten Streifen konnten keine verdächtigen Personen im Umfeld angetroffen werden. Die Einbrecher richteten einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Das Siegener Kriminalkommissariat 5 ermittelt und bittet um Hinweise unter 0271-7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell