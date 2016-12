POL-SI: 2 verletzte Personen bei Brand eines Einfamilienhauses

Siegen (ots) - Am 31.12.2016, gegen 11:00 Uhr, kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Siegen-Trupbach. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, erlitt der 54jährige Hausbesitzer Verbrennungen. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die Ehefrau erlitt einen Schock. Das zu großen Teilen aus Holz bestehende Wohnhaus steht zur Zeit noch in Flammen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern noch an. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell