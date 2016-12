POL-SI: Unfall - Hoher Schaden

Siegen-Weidenau (ots) - Am Freitagmorgen (30.12.2016) um kurz vor 11.00 Uhr kam es auf der Weidenauer Straße zu einem Auffahrunfall mit erheblichem Schaden. Ein 81-jähriger Opel-Fahrer war in Richtung Siegen unterwegs. An der Haardter Brücke ordnete er sich auf dem Linksabbiegerstreifen ein, um auf die HTS in Richtung Dreis-Tiefenbach zu fahren. Dort übersah er vermeintlich wegen der tief stehenden Sonne den Bmw eines 72-Jährigen, der dort vor der roten Ampel wartete. Nahezu ungebremst krachte der Opel auf den Bmw und schob diesen nach vorne. Rettungskräfte verbrachten den 81-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25000 Euro.

