POL-SI: Einbruch - Polizei bittet um Hinweise

Einbruch in Wohnung Bild-Infos Download

Kreuztal (ots) - In der Zeit von Dienstagnachmittag (27.12.2016) bis Donnerstagabend (29.12.2016) drangen Unbekannte in eine Wohnung am Eggersten Ring ein. Die Einbrecher hebelten die Wohnungstür auf und entwendeten dort Bargeld, Schmuck, Tablets und einen Laptop. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Siegener Kriminalkommissariat 5 ermittelt und bittet um Hinweise unter 0271-7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell