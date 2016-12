POL-SI: Einbruch - Polizei bittet um Hinweise

Siegen-Weidenau (ots) - Am Donnerstagabend (29.12.2016) in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Wadhausstraße ein. Die Einbrecher brachen die Terrassentür gewaltsam auf und durchsuchten das Haus nach Wertsachen. Dabei richteten sie einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Das Siegener Kriminalkommissariat 5 ermittelt und bittet um Hinweise unter 0271-7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell