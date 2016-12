POL-SI: Auto überschlägt sich - Zwei Verletzte

Wilnsdorf (ots) - Am Donnerstagabend (29.12.2016) um 19.40 Uhr überschlug sich ein Auto auf der Landstraße 722. Ein 70-Jähriger war mit seinem Opel von der Anzhäuser Mühle kommend in Richtung Wilnsdorf unterwegs. Auf der glatten Straße geriet sein Auto ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Opel und rutschte dann auf dem Dach wieder auf die Straße. Der 70-Jährige und seine 68-jährige Beifahrerin konnten sich leicht verletzt aus dem Auto befreien. Rettungskräfte verbrachten beide in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand Schaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell