POL-SI: Unfall - Frau verletzt

Wilgersdorf (ots) - Am Donnerstag (29.12.2016) um 14.35 Uhr krachte ein Auto auf der Weißbachstraße in eine Mauer. Eine 41-Jährige war mit ihrem Passat von der Bundestraße 54 kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. Auf der glatten Straße verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und krachte gegen eine Bruchsteinmauer. Dabei zog sich die 41-Jährige leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte verbrachten sie in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

