POL-SI: Unfall - Drei Verletzte

Bad-Laasphe-Volkholz (ots) - Am Donnerstagnachmittag (29.12.2016) um 16.25 Uhr krachten zwei Autos auf der Landstraße 719 ineinander. Eine 39-Jährige war mit ihrem Corsa von der Siegquelle kommend in Richtung Volkholz unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve geriet sie glättebedingt ins Schleudern und krachte gegen einen entgegenkommenden Agila. Die 39-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der 19-Jährige Agila-Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Rettungskräfte verbrachten die drei Verletzten in Krankenhäuser. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 14000 Euro. Die Landstraße war für die Dauer von einer halben Stunde gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell