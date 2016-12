POL-SI: Alleinunfall - Frau verletzt

Wilsndorf (ots) - Am Donnerstagmittag (29.12.2016)um 12.40 Uhr überschlug sich ein Auto auf der Bundestraße 54. Eine 64-Jährige war mit ihrem Tiguan vom Rödgen in Richtung Wilnsdorf unterwegs. In einer Linkskurve kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Dort krachte sie zunächst gegen einen Baum. Anschließend überschlug sich ihr Auto zweimal und wurde zurück auf die Straße geschleudert. Um die schwer verletzte Fahrerin kümmerten sich direkt andere Autofahrer und leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Diese verbrachten die 64-Jährige in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 30000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell