POL-SI: Einbruch - Drei Festnahmen

Einbruch in Discounter Bild-Infos Download

Siegen (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (29.12.2016) um 03:25 Uhr drangen Einbrecher in einen Discounter an der Frankfurter Straße ein. Sie brachen gewaltsam die Eingangstür auf und gelangten so in den Markt. Dort machten sie sich an einer weiteren Zwischentür zu schaffen. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei konnte drei Einbrecher im Alter von 15 bis 18 Jahren noch in Tatortnähe festnehmen. Das Kriminalkommissariat 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell