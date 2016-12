POL-SI: Einbrecher werden gestört - Polizei bittet um Hinweise

Einbruch in Apotheke Bild-Infos Download

Netphen (ots) - Am Samstag (24.12.2016) kurz nach Mitternacht versuchten zwei unbekannte Männer die Tür einer Apotheke am Neumarkt aufzubrechen. Die beiden Einbrecher machten sich gewaltsam an der Glastür zu schaffen und richteten dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei flüchteten die beiden Ganoven in Richtung Lahnstraße. Beide Männer sollen etwa 1,80 Meter groß sein und waren dunkel gekleidet mit einem Kapuzenpullover oder entsprechender Kapuzenjacke. Das Kreuztaler Kriminalkommissariat ermittelt und bittet um Hinweise unter 02732-9090.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell