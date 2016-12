POL-SI: Einbruch zur Tageszeit

Bad Berleburg (ots) - Am Samstag (24.12.2016) in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 18.00 Uhr drangen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Graf-Casimir-Straße ein. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Schränke nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Das Bad Berleburger Kriminalkommissariat ermittelt und bittet um Hinweise unter 02751-9090.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell